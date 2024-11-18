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Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 10 Şüpheli Tutuklandı, Uyuşturucu Operasyonları Yapıldı

Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 10 Şüpheli Tutuklandı, Uyuşturucu Operasyonları Yapıldı
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Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan şüpheliler yakalandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Denetimlerde ruhsatsız işletilen bir maden ocağı imha edildi.

Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince 11-17 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve faaliyetler kamuoyu ile paylaşıldı.

5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 8 şüpheli, 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 şüpheli ile ifade için aranan 20 kişi ekiplerce yakalandı. Uygulamalarda 1 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde bir ocak imha edildi.

110 okulda denetleme yapılırken 588 kişi sorgulandı. 18 metruk bina ile 175 umuma açık yer ile 91 servis denetlendi. 664 uygulama yapılırken 15 bin 201 araç ile 10 bin 39 kişi denetlendi.

Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında 16 operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol işlemleri uygulandı. 93,77 metamfetamin, 111,94 gram esrar, 185,46 sentetik kannabinoid, 54 adet sentetik ecza ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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