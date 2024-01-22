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Zonguldak'ta Göçük Altında Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

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Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi, 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi, 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde özel bir maden ocağında dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Maden ocağına inen Anıl Açıcı (33) ve Furkan Bahar (26) isimli işçilerin çalışma yaptıkları sırada tavan göçmesi meydana geldi. Yaşanan göçüğün arkasında kalan iki işçi, ocak içi haberleşme hattı ile yer üstüne durumu bildirdi. Göçük sebebiyle yer üstüne çıkamadıklarını ifade eden işçiler, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek yardım istedi. Şirket yetkilileri ilk olarak iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği sırada AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ekipleri Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu göçüğün meydana geldiği ocağın önüne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İşçilerle haberleşen aileleri de sağlık durumlarının iyi olduğun öğrenince rahat bir nefes aldı. İşçiler, yaklaşık 11 saat süren çalışmaların ardından sağ olarak kurtarıldı. Ambulansa alınan işçiler ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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