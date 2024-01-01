Zonguldak'ta Gıda İmalathanesinde Silahla İntihar Girişimi

Zonguldak'ta bir kişi gıda imalathanesinin avlusunda silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Acılık Caddesi'ndeki bulunan bir imalathanenin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Ç. (37) imalathanenin avlusunda başına ateşlediği silahla sıkarak intihara teşebbüs etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler İbrahim Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İbrahim Ç.'nin intihar sebebi henüz bilinmezken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - ZONGULDAK