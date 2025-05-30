Zonguldak'ta Genç Kadın Balkonundan Düştü, Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, E.A. isimli genç kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre E.A., ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Sabah saatlerinde binanın önünden geçen vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan genç kadını görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK