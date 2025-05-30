Zonguldak'ta Genç Kadın Apartman Önünde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta Genç Kadın Apartman Önünde Ölü Bulundu
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Zonguldak'ta Genç Kadın Apartman Önünde Ölü Bulundu
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Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde, 5. katın balkonundan düşerek hayatını kaybeden genç kadın E.A.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kadın apartman önünde ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde sabah saatlerinde genç kadın aparmanın önünde ölü bulundu.

İddiaya göre E.A., ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Sabah saatlerinde binanın önünden geçen vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan genç kadını görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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