Zonguldak'ta Genç Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize giren 28 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu üzerindeki plajlar mevkiinde meydana geldi. Denize giren vatandaşlar su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce durumu cankurtaranlara bildirdi.

Cankurtaranlar ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde şahsın 28 yaşındaki Recep Dinler'in olduğu öğrenilirken, talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdikten sonra boğulduğu düşünülen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak. - ZONGULDAK