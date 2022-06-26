Zonguldak'ta Gaziler deresi taştı, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı Zonguldak'ta Gaziler deresi taştı, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı Zonguldak'ta etkili olan sağanak sonrası Gaziler Deresi taştı. Zonguldak'ta Gaziler deresi taştı, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan sağanak sonrası Gaziler Deresi taştı. Gökçebey mahallesinde su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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