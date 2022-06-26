Zonguldak'ta Gaziler deresi taştı, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta Gaziler deresi taştı, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı Zonguldak'ta etkili olan sağanak sonrası Gaziler Deresi taştı.
Zonguldak'ta Gaziler deresi taştı, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan sağanak sonrası Gaziler Deresi taştı. Gökçebey mahallesinde su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.
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