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Son dakika haber... Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü yeniden gözaltına alındı.

Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen 29 Nisan günü yaşı küçük 2 çocuğa fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçlarının işlendiği iddiaları üzerine adliyeye çıkartılan 18 şüpheliden 12'si tutuklanmış 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tutuklanan şüpheli sayısı 14'e yükselmiş oldu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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