Zonguldak'ta Freni Patlayan Minibüs Duvara Çarptı, 13 Yaralı

Zonguldak'ta Freni Patlayan Minibüs Duvara Çarptı, 13 Yaralı
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Zonguldak'ta freni patlayan yolcu minibüsü duvara çarptı. Kazada minibüste bulunan 13 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta freni patlayan yolcu minibüsü duvara çarptı; 13 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta freni patladığı iddia edilen yolcu minibüsü duvara çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Çınartepe Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. U.E. idaresindeki 67 M 0059 plakalı yolcu minibüsü, seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 13 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya karışan yolcu minibüsü çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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