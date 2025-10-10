Zonguldak'ta Fırtına Nedeniyle İki Tekne Battı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle limanda batan mini yat, vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

Dün akşam saatlerinde ilçe genelindeki fırtına ve sağanak yağış Bozhane Limanı'nda demirli tekneleri de olumsuz etkiledi. Limanda bağlı yaklaşık 7,5 metre uzunluğundaki mini yat, dalgaların etkisiyle su alarak battı. Olayın ardından Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekipleri bölgede çalışma başlattı. Dalgıçlar tarafından halatlarla vince bağlanan yat, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmasının ardından kıyıya çekilerek karaya çıkarıldı.

Öte yandan, aynı fırtınada askeri liman içerisindeki bir teknenin daha battığı, askeriye ait vinç yardımıyla karaya alındığı öğrenildi. Böylece fırtınada toplam iki teknenin battığı bildirildi. - ZONGULDAK