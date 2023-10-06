Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Zonguldak'ta yıkım çalışmalarının yapıldığı Fevkani Köprüsü'nde 3 hırsızlık şüphelisi ekiplerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre riskli yapı olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatılan ve yıkım çalışmalarının başlatıldığı Fevkani Köprüsü'nde 3 şüphelinin işyerlerinin elektrik kablolarını çalmaya kalkıştığı tespit edildi. Ekiplerce şüphelilere suçüstü yapıldı. Şüpheliler hakkında hırsızlık suçundan adli işlem yapıldı. Malzemelere ve suç aletlerine el konuldu.

Ekiplerin köprü altı ve çevresinde denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - ZONGULDAK