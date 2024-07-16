Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Evine Maganda Kurşunu İsabet Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin balkonuna maganda kurşunu isabet etti. Olayın ardından polis tahkikat başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evin balkonuna maganda kurşunu isabet etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde S.H.'ye ait ikamette meydana geldi. Ailesi ile birlikte balkonda oturan S.H. düğün konvoyunun geçişini izlerden aniden bir gürültüyle panikledi. Daha sonra masanın kenarında boş mermi kovanı bulundu. S.H. olay anını anlatarak, "Havanın sıcak olması nedeniyle saat gece 23.45 civarında balkonda oturuyorduk. Birdenbire bir gürültü duyduk, deprem oluyor sandık. Sonra fark ettik ki masamıza kurşun isabet etmiş. Hemen emniyet ekiplerine haber verdik, olay yeri inceleme ekipleri geldi ve mermiyi incelemek üzere aldılar. Biz de şikayetçi olduk" dedi.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Alaplı Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

MHP'den ''el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Bakmadan Geçme

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Serhat Doğramacı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Esra Tokelli kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Tolga kimdir, kaç yaşında, hangi sezon yarıştı? Tolga Şener kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Allan Saint-Maximin forma numarası kaç olacak? Saint-Maximin Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek, belli oldu mu? Fransa Türkiye U19 maçı CANLI izle! (HD) 16 Temmuz Fransa Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Masterchef Serap kimdir, kaç yaşında? Serap Küçük kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Huriye kimdir, kaç yaşında? Huriye Öncen kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Sevdet kimdir, kaç yaşında? Sevdet Ayhan kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ümmühan kimdir, kaç yaşında? Ümmühan Ünavcı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Bartu kimdir, kaç yaşında? Taha Bartu Ergün kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Türkiye U19 maçı hangi kanalda? UEFA U19 Avrupa Şampiyonası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Kenan Yıldız Juventus'ta kaç numaralı formayı giyiyor? Kenan Yıldız 10 numaralı formayı mı giyecek? Allan Saint-Maximin kiralık mı, satın alma opsiyonu var mı? Fenerbahçe Allan Saint-Maximin bonservisini aldı mı, kiralık mı? YSK'ye kaç kişi girdi 2024? TYT ve AYT'ye kaç kişi girdi, üniversite sınavına kaç kişi girmişti? Galatasaray KAP bildirimi! SON BİLDİRİMLER! Galatasaray KAP transfer açıklaması nedir?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title