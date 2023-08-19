Zonguldak'ta Evde Kenevir ve Marihuana Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada kenevir ve marihuana bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada kenevir ve marihuana bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 14 kök kenevir bitkisi, 3 adet marihuana bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK