Zonguldak'ta evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti

26 yaşındaki genç evde çıkan yangında hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evde çıkan yangında 26 yaşındaki Faruk Dombay isimli genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Karadon Mahallesi Dere Sokak mevkisinde bir evde yaşandı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangında 26 yaşındaki Faruk Dombay, alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iftaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangını soğutma çalışması gerçekleştirildi. Eve giren ekipler Faruk Dombay'a ait yanmış cesetle karşılaştı. Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cansız bedeni için otopsi yapıldı. Ardından ikindi namazını müteakiben Karadon Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ekipler yangının çıkış sebebi araştırılıyor.