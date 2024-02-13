Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evde çıkan yangında 26 yaşındaki Faruk Dombay isimli genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

26 yaşındaki genç evde çıkan yangında hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evde çıkan yangında 26 yaşındaki Faruk Dombay isimli genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Karadon Mahallesi Dere Sokak mevkisinde bir evde yaşandı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangında 26 yaşındaki Faruk Dombay, alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iftaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangını soğutma çalışması gerçekleştirildi. Eve giren ekipler Faruk Dombay'a ait yanmış cesetle karşılaştı. Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cansız bedeni için otopsi yapıldı. Ardından ikindi namazını müteakiben Karadon Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ekipler yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Güvenlik Acil Durum Ölüm Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi! Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi! Ali Ercan Akpolat kimdir? Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli? Ali Ercan Akpolat hayatı ve biyografisi! Orhan Çerkez kimdir? Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi! Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Aykut Erdoğdu hayatı ve biyografisi! Veli Ağbaba kimdir? Veli Ağbaba kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hayatı ve biyografisi! Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara kaç yaşında, nereli? Utku Caner Çaykara hayatı ve biyografisi! Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu? Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title