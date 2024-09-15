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Zonguldak'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak can kaybı yaşanmadı; evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde çıkan ev yangını, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, mahalle sakinlerinin evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarı alan 112 Acil Servis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp yangına müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığına dair polis ekipleri inceleme başlatırken, araştırmalar devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebi hakkında ilerleyen günlerde bilgi verileceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

zonguldak Ereğli

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