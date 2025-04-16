Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi'nden telefon trafiği

Vali Gül'ün hastanedeki bekleyişi sürüyor! Telefonu hiç susmadı
Hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

Sırrı Süreyya Önder, hastalığını böyle anlatmıştı

Zonguldak'ta Ev Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Ev Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta iki katlı bir evde çıkan yangın, yanındaki üç katlı binaya sıçradı. Yangında ev sahibi Metin Darıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta iki katlı bir binada çıkan yangın büyüyerek yan tarafında bulunan üç katlı binaya sıçradı. Yangın neticesinde iki katlı evde yaşadığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak üzerindeki iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, evi tamamen sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hemen yanındaki üç katlı evin en üst katına sıçradı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri hızla harekete geçti. Mahallelinin yardımıyla evde bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

Yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı ev de çatısıyla beraber ciddi hasar gördü. İki katlı evde yaşadığı öğrenilen Metin Darıcı'nın ise yapılan incelemede cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.