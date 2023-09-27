Zonguldak'ta Esrar Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda esrar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüpheliye ait ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Aramada 8 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde, şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK