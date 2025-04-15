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Zonguldak'ta Emniyet Güçlerinden Kesintisiz Denetim

Zonguldak'ta Emniyet Güçlerinden Kesintisiz Denetim
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Zonguldak'ta emniyet ekipleri, halkın huzurunu sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla 7/24 denetim yapıyor. Gece gündüz süren çalışmalarda, araç muayene ve modifikasyonları kontrol ediliyor.

Zonguldak'ta halkın huzuru, asayişi ve trafik güvenliği için emniyet güçleri gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerine devam ediyor. Zonguldak İlkokulu ve stat kavşağında denetimler sürüyor. Denetim sırasında abartı egzoz ve araç muayeneleriyle ilgili kontroller yapıldı. Denetlenen bir araçta muayene olmadığı başka bir aracın ise kesik yayla modifiye edildiği tespit edilince 4000 TL para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında yaklaşık 60-70 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı. Yapılan sorgularda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Ekipler, bu tür uygulamaların aralıksız süreceğini ve vatandaşların güvenliği için gereken her adımın atılacağını belirtti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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