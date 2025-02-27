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Zonguldak'ta Elektrik Kontağından Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Zonguldak'ta Elektrik Kontağından Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir binada meydana gelen yangında, elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı bir binada elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Murtaza Mahallesi mevkisindeki iki katlı bir binanın giriş katında çıktı. Cengiz K.'ya ait evde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları yaparken, Cengiz K.'nın astım hastası olduğu öğrenilen eşi dumandan etkilendi. İlk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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