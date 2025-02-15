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Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Çaycuma ilçesinde bir işçi, cam balkona sineklik takarken yüksek gerilim hattına temas eden demir malzemenin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binada çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Pehlivanlar Mahallesi Muzaffer Çelik Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, cam balkona sineklik takmak amacıyla bina girişinden 4. kattaki dairenin balkon kısmına iple demir malzeme çeken işçi Resul Sarıöz (29), demir malzemenin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sarıöz ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan hayatını kaybeden Resul Sarıöz'ün evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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