Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı - Haberler

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Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Kilimli ilçesi Taşocağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, R.K. idaresindeki 67 EZ 847 plakalı bir ekmek fırınına ait ekmek yüklü araç kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaprak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla dereden çekildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta ekmek yüklü araç dereye uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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