Zonguldak'ta Ehliyetsiz Araç Kullanan Sürücü ve Araç Sahibine Toplamda 25 Bin 954 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Zonguldak'ta ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye ve araç sahibine toplamda 25 bin 954 lira ceza kesildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler bugün Kadırga Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimlerde ekipler ehliyetsiz bir araç sürücüsünü yakaladı.

Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira cezai işlem uygularken, araç sahibine 12 bin 977 lira ceza kesildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK