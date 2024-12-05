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Zonguldak'ta Düzensiz Göçmen Denetimleri: 7 Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta Düzensiz Göçmen Denetimleri: 7 Kişi Yakalandı
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Zonguldak'ta yapılan denetimlerde, yasal kalış hakkı olmayan 7 düzensiz göçmen yakalandı ve geri gönderme merkezine gönderildi. Denetimler 16 Kasım - 4 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde yakalanan 7 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 16 Kasım - 4 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları" gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu şahısların bulunabileceği metruk yerler, ikamet bölgeleri, umuma açık mekanlar, terminaller ve limanlar kontrol edildi. Denetimlerde toplamda bin 261 araç, 127'si yabancı uyrukmu 3 bin 212 kişi, 183 umuma açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edildi.

Yasal kalış hakkı bulunmayan 2'si Suriye, 2'si Afganistan, 2'si Irak, 1'si İran uyruklu olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilerek Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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