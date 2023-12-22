Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı

Zonguldak merkezli düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 8'i serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelindeki çeşitli şehirlerde 36 kişiyi 13 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için Zonguldak merkezli başlatılan operasyon eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Antalya, Adana, İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda araç alım satımında kullanılan sazan sarmalı yönteminin yanı sıra birçok dolandırıcılık yöntemini kullanan şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları da kripto hesaplara yatırarak aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 8'i İran uyruklu, 1'i Azerbaycan uyruklu toplam 13 zanlı bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ZONGULDAK