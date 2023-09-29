Zonguldak'ta Durdurulan Araçta Metamfetamin Bulundu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, şüphelinin üzerinden 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince durdurulan araçtaki şüphelinin üzerinden 18 gram metamfetamin çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu ilçesi mülki sınırları içerisinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araçta seyahat eden şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 18 gr. metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadesi alınan şüpheli ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK