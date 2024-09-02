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Zonguldak'ta Dur İhtarına Uymayan Sürücü Polisten Kaçtı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dur ihtarına uymayan bir sürücü, polis ekipleri tarafından durdurularak karakola götürüldü. Sürücünün alkollü, ehliyetsiz ve sigortasız olduğu belirlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü polisten kaçtı. Sürücü, ekipler tarafından durdurularak karakola götürüldü.

Olay gece saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi'nde yaşandı. R.A., idaresindeki 07 LDH 76 plakalı Tofaş marka aracıyla cadde üzerinde ilerlerken, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücünün 2.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Trafik ekipleri, R.A. üzerinde alkol testi ve kontrol işlemleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu, aracın ise sigortasız ve muayenesiz olduğu belirlendi. Sürücü, trafik ekiplerinin cezai işlem uygulamak istemesi üzerine direndi. İmza atmayı reddeden ve polislere mukavemet gösteren R.A., ekipler tarafından zor kullanılarak karakola götürüldü.

Olay yerinde güvenliği sağlamak adına araç yediemin otoparkına çekildi. Çekici çağrılarak araç olay yerinden kaldırıldı. R.A. hakkında trafiği tehlikeye düşürmekten ve diğer ilgili maddeler gereğince yasal işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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