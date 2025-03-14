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Zonguldak'ta Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Banka Çalışanı Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Banka Çalışanı Hastaneye Kaldırıldı
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Zonguldak'ta bir banka çalışanı direksiyon başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Zonguldak'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren banka çalışanı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde özel bir bankada gişe memuru olarak çalıştığı öğrenilen Cem A. bankanın yakınında bulunan park halindeki araca bindi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adama ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Cem A. hastanede tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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