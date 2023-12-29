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Zonguldak'ta dini nikahlı eşini öldüren uzman çavuş tutuklandı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan olayda, bir uzman çavuş dini nikahlı eşi Yasemin Yolcuoğlu'nu öldürdü. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta dini nikahlı eşini öldüren uzman çavuş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, jandarma uzman çavuş Muhammet D. (32), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Yasemin Yolcuoğlu'nu (40) henüz bilinmeyen bir sebeple öldürdü.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlı, sevk edildiği Çaycuma Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün Muharremşah köyünde toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Jandarma Çaycuma Ceza Ölüm Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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