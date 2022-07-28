Zonguldak'ta denizde dalgalara kapılan genç kayboldu

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde yaşandı. Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hasan Can Güney, arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarmak için denize giren Süleyman Günaydın da boğulma tehlikesi geçirdi. Günaydın çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, Hasan Can Güney ise dalgalar arasında kayboldu. Süleyman Günaydın olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaybolan genç için ise arama çalışması başlatıldı. AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karadan ve dron ile havadan çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıçlar da denizden arama çalışmalarına katıldı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye geldi.

Genci kurtarmak için müdahale eden vatandaşlar ise sahildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - ZONGULDAK