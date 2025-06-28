Zonguldak'ta Denizde Boğulma Tehlikesi: 2'si Çocuk 3 Kişi Kurtarıldı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı. 6 yaşındaki D.K.'nın durumu ağırken, diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2'si çocuk 3 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılan 3 kişiden 6 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Göktepe Mahallesi Mevrealtı mevkiinde meydana geldi. Denizde çırpınırken 2'si çocuk 3 kişiyi fark eden vatandaşlar yardım ederek kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri, 6 yaşındaki D.K. ve 13 yaşındaki Ö.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. D.K.'nın durumu ağır olduğu, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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