Zonguldak'ta Denetimlerde 47 Şüpheli Yakalandı
Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde 47 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenlendi ve birçok malzeme ele geçirildi.
Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince 18-24 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Zonguldak Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve faaliyetler kamuoyu ile paylaşıldı.
5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 13 şüpheli, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası ile aranan 4 şüpheli ifade için aranan 47 kişi ekiplerce yakalandı. Uygulamalarda 1 tüfek ele geçirildi. 8 maden ocağı denetlenirken, 5 ocak imha edildi. 90 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç ile 10 ton kömür ele geçirildi.
255 okulda denetleme yapılırken 2 bin 171 kişi sorgulandı. 40 metruk bina ile 211 umuma açık yer ile 213 servis denetlendi. 841 uygulama yapılırken 12 bin 594 araç ile 7 bin 441 kişi denetlendi.
Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi. 3 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. 2,39 gram esrar, 148 gram kubar esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 838 adet sentetik ecza, 13 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu aparatı, 2 litre sahte alkol, 4 bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. - ZONGULDAK