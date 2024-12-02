Zonguldak'ta Denetimlerde 47 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince 18-24 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve faaliyetler kamuoyu ile paylaşıldı.

5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 13 şüpheli, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası ile aranan 4 şüpheli ifade için aranan 47 kişi ekiplerce yakalandı. Uygulamalarda 1 tüfek ele geçirildi. 8 maden ocağı denetlenirken, 5 ocak imha edildi. 90 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç ile 10 ton kömür ele geçirildi.

255 okulda denetleme yapılırken 2 bin 171 kişi sorgulandı. 40 metruk bina ile 211 umuma açık yer ile 213 servis denetlendi. 841 uygulama yapılırken 12 bin 594 araç ile 7 bin 441 kişi denetlendi.

Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi. 3 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. 2,39 gram esrar, 148 gram kubar esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 838 adet sentetik ecza, 13 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu aparatı, 2 litre sahte alkol, 4 bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. - ZONGULDAK