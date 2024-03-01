Zonguldak'ta DAEŞ Operasyonu: 4 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Zonguldak'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığınca DAEŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlayan 5 şüpheliye yönelik Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler D.A., M.U., T.A., M.G., M.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda dijital ve örgütsel materyale de el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 4 zanlı "terör örgütünün finansmanı" ve "örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, adliye çıkışında şüphelilerin yakınlarının tepki gösterdiği görüldü. - ZONGULDAK