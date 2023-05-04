Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismar davası

Zonguldak'ta uzaktan akrabası 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu Necmi K., suçlamaları reddetti. Pedagog eşliğinde ifade veren çocuklardan E.K. ise sanığın kendisini 'birine söylersen tekrar yaparım' diye tehdit ettiğini söyledi.

ZONGULDAK'ta 3 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan uzaktan akrabası 2 erkek çocuğuna cami tuvaletinde ve evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 72 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu Necmi K. (22), duruşmada suçlamaları reddetti. Pedagog eşliğinde ifade veren çocuklardan E.K. ise sanığın kendisini 'birine söylersen tekrar yaparım' diye tehdit ettiğini söyledi.

Olay, 2020 yılında merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. Necmi K., arkadaşıyla bisiklete binen o dönem 7 yaşında olan E.K.'yi cami tuvaletine götürerek kapıyı kilitledi. Bağırdığı için E.K.'nin ağzını bantladığı öne sürülen Necmi K. önce burada, sonraki günlerde ise evinde cinsel istismarda bulundu. Necmi K. oyun oynamak için çağırdığı kendisinden bir yaş küçük E.Z.'ye de cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar E.K.'nin okulda bir öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Okulda tutanak tutularak jandarmaya haber verildi. Necmi K. yakalanarak tutuklandı.

Sanık avukatı suç vasfının değişmesi ihtimali, delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle müvekkilinin tahliyesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve sanığa ait cep telefonu kayıtlarının beklenmesi için duruşmayı erteledi.