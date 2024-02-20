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Zonguldak'ta Cip Bir Evin Önüne Uçtu

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Zonguldak'ta Acılık Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip bir evin önüne uçtu. Şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta Acılık Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip bir evin önüne uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Acılık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayan cip bir evin önüne uçtu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan cip ise düştüğü yerden çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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