Zonguldak'ta Cip Bir Evin Önüne Uçtu

Zonguldak'ta Acılık Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip bir evin önüne uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Acılık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayan cip bir evin önüne uçtu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan cip ise düştüğü yerden çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK