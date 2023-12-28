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Zonguldak'ta Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

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Zonguldak'ta jandarma ekipleri, cinsel istismar suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri cinsel istismar suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde bir kişiyi yakaladı. Hakkında "Çocuğun Cinsel istismarı" suçundan 12yıl, 8 ay, hapis cezası bulunan bir zanlı; Kdz. Ereğli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı; Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Jandarma JASAT Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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