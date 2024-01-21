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Zonguldak'ta Cinayet Davası Sürüyor

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Zonguldak'ta yaşanan cinayetin yargılaması devam ediyor. Tutuksuz sanık G.Ç. ve tutuklu sanık Sevilay K.'nın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Zonguldak'ta 43 yaşındaki Mustafa Kurt'un öldüğü cinayette tutuksuz sanık G.Ç. ile tutuklu sanık Sevilay K.'nın yargılaması sürüyor.

Geçen yıl 23 Şubat'ta Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, TTK'da işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan iş arkadaşı Sevilay K.'nın evine alacak meselesi sebebiyle gitti. Bu sırada Sevilay K.'nın evinde bulunan G.Ç. ile aralarında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada maden işçisi Mustafa Kurt sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan maden işçisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sevgili oldukları iddia edilen G.Ç. ile Sevilay K.'nın cinayetten önce plan yaptığı ifadelerine yer verildi. Sevilay K.'nın cinayeti işlediği, G.Ç.'nin ise suça iştirak ettiği de iddianamede yer alarak "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

G.Ç. ilk duruşmada tahliye edildi. İkinci duruşmada ise Sevilay K.'nın bir önceki davada psikolojik tedavi gördüğünü söylemesi üzerine mahkeme heyeti söz konusu hastanelerden tedavi kayıtlarını istedi. Tedavi gördüğünü iddia ettiği hastanelerden, tedavi kayıtlarına rastlanılmadığı şeklinde cevap verildi.

Sevilay K.'nın avukatı ise tedavi gördüğü hastanelerin bildirilmesi için süre talep etti. Mahkeme, Sevilay K.'nın tutukluluk halinin devam edilmesine G.Ç.'nin ise adli kontrol tedbirinin devam edilmesine karar verdi. Duruşma ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Kurt Zonguldak Mahkeme Yargı Olay Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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