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Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Erhan Salçık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavga, önceki husumet nedeniyle çıkmıştı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Alaplı Merkez Cami yakınında 23 Şubat'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Erhan Salçık (40) olaydan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre aralarında önceye dayalı husumet bulunan Ekrem Y.(33) ile Erhan Salçık (40) arasında çıkan tartışmanın büyüdü.

Ekrem Y., Erhan Salçık'ı bıçakla göğsünden bıçakla yaralamıştı.

Erhan Salçık ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahalesinin ardından Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı Ekrem Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Ekrem Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlının ilk ifadesinde, ilk önce sözle tartıştıklarını söyledi ancak suçlamaları kabul etmedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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