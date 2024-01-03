Zonguldak'ta Çevre Yolunda Otomobil Çarptı

Zonguldak'ta çevre yolunda karşıdan karşıya geçen Ekrem G. isimli şahsa otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre Dursun S. yönetimindeki 78 AAP 42 plakalı otomobil, sıkışan trafikten kaçmak isterken, yolun karşısına geçen Ekrem G. isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ekrem G. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekrem G.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ekrem G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK