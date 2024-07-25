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Zonguldak'ta çakar lamba takılı araca yüksek ceza

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince durdurulan bir araçta çakar lamba tespit edildi. Araç sürücüsüne 6 bin 439 TL trafik cezası uygulandı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri çakar lamba takılı araca 6 bin 439 lira ceza kesti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince, "Trafik Denetimi ve Kontrolü Faaliyeti" sırasında durdurulan bir araçta çakar lamba takılı olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak" maddesi gereğince 6 bin 439 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan karayolu ağında denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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