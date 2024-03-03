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Zonguldak'ta Buzdolabı Tamirine Götürülürken Kaza: Araç Yangın Çıkardı

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Zonguldak'ta bir vatandaş, buzdolabını tamire götürürken aracı ile 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna uçtu. Sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, kaza sonrası araçta yangın çıktı.

Zonguldak'ta bir vatandaş, buzdolabını tamire götürürken aracı ile 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna uçtı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, kaza sonrası araçta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gözde Sitesi'nde Ayhan Ciğer (62), tamire götürmek istediği buzdolabını 74 AR 417 plakalı Tofaş marka aracına yükledi. Sürücü rampa aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince thtktösl park halindeki bir araca çarpıp, demir korkulukları kırarak apartman boşluğuna uçtu. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın ise etrafı sardı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaza yerine şerit çekti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın amatör kamera ile görüntülenirken, olayda bir dairede hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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