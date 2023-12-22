Zonguldak'ta Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin bulduğu çanta sahibine ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyeti esnasında Kdz. Ereğli ilçe merkezindeki özel bir hastanede çanta bulundu. Çevrede yapılan araştırmalar neticesinde çanta sahibine ulaşılamadı. Bunun üzerine asayiş ekipleri tarafından çanta içerisindeki kimlik bilgileri kontrol edilerek çantanın sahibine ulaşıldı. Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na davet edilen sahibine çanta ile birlikte içerisinde bulunan 28 bin 300 TL nakit para ve diğer kişisel eşyaları eksiksiz olarak teslim edildi. - ZONGULDAK