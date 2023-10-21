Zonguldak'ta Bonzai Operasyonu: 23 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 23 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araç durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramada 23 gram uyuşturucu madde olarak tabir edilen bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edilen şüpheli; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK