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Zonguldak'ta Bomba İhbarı: Asılsız Çıktı

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Zonguldak'ta gizli numaradan taksi durağını arayan bir kişi, bomba ihbarında bulunarak panik yarattı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ta gizli numaradan taksi durağını arayan bir kişi, "Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak. Canınızı kurtarın" diyerek bomba ihbarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde merkez taksi durağında yaşandı. İddiaya göre bir kişi gizli numaradan durağını arayarak, "Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak. Canınızı kurtarın "diyerek telefonu kapattı. Ardından taksi şoförleri tedbir amaçlı durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durağı boşaltarak bomba araması yaptı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın ardından açıklama yapan 30 yıllık taksi şoförü Erol Özışık, "Saat 23.05-23.10 civarı bir telefon geldi. 15-16 yaşlarında bir çocuk sesine benziyordu. 'Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak. Canınızı kurtarın' diye telefon. Telefonda benle konuştu. Ben de 'Sen ne diyorsun?' dedim. Yanımdaki arkadaşa verdim, o da konuştu. Ona da ağlayarak aynı şeyleri söyledi, 'Kaçın durakta bomba var.' O da inanmadı gerçi. Ondan sonra biz emniyeti aradık. Emniyet teşkilatından geldiler, incelediler. Şu anda bir şey yok. Numara bilinmeyen numara. Numara görünmedi. Güvenlik amacıyla taksilerimizi boşalttık. Arama tarama yapıldı. Herhangi bir şey çıkmadı. Asılsız bir ihbardı. İlk defa böyle bir şey oldu" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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