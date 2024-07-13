Zonguldak'ta Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki hafif ticari araç, yolda bisikleti ile seyir halinde olan Ö.F.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ö.F.A., olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ZONGULDAK