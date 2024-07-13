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Zonguldak'ta Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Müftü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki hafif ticari araç, yolda bisikleti ile seyir halinde olan Ö.F.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ö.F.A., olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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