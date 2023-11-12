Zonguldak'ta bir kişi otel odasında ölü bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. Otelden oda kiralayan 62 yaşındaki Veli Gözlü, kaldığı odada ölü bulundu. Görevlilerin vatandaşı uyarmak için kapıdan seslenmeleri üzerine cevap alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açıldı. Gözlü'nün yerde yattığını gören ekipler ilk müdahaleyi yaptı, ancak Gözlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Veli Gözlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Gözlü'nün ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi işleminin ardından belli olacak. - ZONGULDAK