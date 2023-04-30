Zonguldak'ta bir kadın başından vurularak öldürüldü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 36 yaşındaki bir kadın bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Zonguldak'ta bir kadın başından vurularak öldürüldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 36 yaşındaki bir kadın bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları mevkisinde meydana geldi. İddialara göre B.Ç. isimli şüpheli Yeşim S.'nin evinin önüne gelerek konuşmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrası B.Ç.. silahla Yeşim S.'ye iki el atey açtı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden hızla uzaklaşan B.Ç. Çaycuma ilçesinde yakalandı.

Yeşim S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.