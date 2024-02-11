Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta bir evin bacasında yangın çıktı

Güncelleme:

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir evin bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir evin bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesi mevkiinde yaşandı geldi. İki katlı bir evin bacasında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasarmeydanageldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Terakki Mahallesi Zonguldak İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title