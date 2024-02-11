Zonguldak'ta bir evin bacasında yangın çıktı

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir evin bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesi mevkiinde yaşandı geldi. İki katlı bir evin bacasında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasarmeydanageldi. - ZONGULDAK