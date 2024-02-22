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Zonguldak'ta bir apartmanda yangın çıktı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu dakikalar yaşattı. Yangın, Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki merdiven boşluğunda çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu dakikalar yaşattı.

Yangın, Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki merdiven boşluğunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinin karton koydukları merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri yangına müdahale etmeye çalıştı ama yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında posta kutuları yanarak kullanılamaz hale geldi. Apartman çevresinde toplanan vatandaşlar yangını merakla gözlerle izlerken, apartman sakinlerinin yangınla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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