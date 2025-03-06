Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı

Günler sonra bulunan mimarın eşinden klipli paylaşım
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Zonguldak'ta Bina Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Zonguldak'ta Bina Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir binanın çatı katında yangın çıktı. Sobanın bacasının çökmesi sonucu başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak bina büyük hasar gördü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kirmanlı Mahallesi Pestilci Sokak'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı.

İddiaya göre, binanın ikinci katında yanan sobanın bacasının çökmesi sonucu başlayan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina büyük hasar gördü.

Yangının başladığı anda evde bulunanların hızlıca tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
img

Şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da işi bırakın
img

"Galatasaray'a yalvarıyorum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Sağ bulunan mimar Ece Gürel'in eşi gözyaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Sağ bulunan mimarın eşi gözyaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.