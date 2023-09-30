Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde çıkan kavgada T.A. isimli şahıs ile 2 kişi, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK